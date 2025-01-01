https://news.day.az/society/1720005.html Для журналистов ввели новые льготы С 1 января этого года 75 процентов доходов журналистов освобождаются от подоходного налога без применения каких-либо условий. Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс, которые были утверждены Президентом Ильхамом Алиевым.
Для журналистов ввели новые льготы
С 1 января этого года 75 процентов доходов журналистов освобождаются от подоходного налога без применения каких-либо условий.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс, которые были утверждены Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно закону, 75 процентов доходов физических лиц, занимающихся журналистской деятельностью и имеющих доход (без учета расходов) от этого вида деятельности за календарный год в размере до 45000 манатов, будут освобождены от подоходного налога.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане введены новые льготы для предприниматей.
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