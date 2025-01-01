В Азербайджане введены новые льготы для предприниматей

С сегодняшнего дня в Азербайджане физические лица, являющиеся микропредпринимателями, осуществляющими деятельность по ряду сфер услуг с годовым объемом оборота до 45 тыс. манатов, освобождаются от налога на 75% полученных доходов без применения каких-либо условий (требование по 3 работникам и отсутствии задолженности и обязательному государственному социальному страхованию).

Как передает Day.Az, это нашло отражение в поправке к Налоговому кодексу, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вводятся новые льготы в железнодорожных перевозках.