https://news.day.az/culture/1720827.html В Баку состоится концерт "Песни прошлых лет" с участием популярных артистов В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 12 января в 20:00 будет представлена концертная программа "Ötən illərin mahnıları" (Песни прошлых лет), сообщает Trend Life. На вечере выступят народные артисты Азербайджана Ниса Гасымова, Ильгар Мурадов и Мубариз Тагиев.
В Баку состоится концерт "Песни прошлых лет" с участием популярных артистов
В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 12 января в 20:00 будет представлена концертная программа "Ötən illərin mahnıları" (Песни прошлых лет), сообщает Trend Life.
На вечере выступят народные артисты Азербайджана Ниса Гасымова, Ильгар Мурадов и Мубариз Тагиев. Специальными гостями станут El Shaheen и саксофонист Фарид Агаев.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/songs-of-past-years-25-/138358#event-chips
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
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