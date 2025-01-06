В Баку состоится концерт "Песни прошлых лет" с участием популярных артистов

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 12 января в 20:00 будет представлена концертная программа "Ötən illərin mahnıları" (Песни прошлых лет), сообщает Trend Life.

На вечере выступят народные артисты Азербайджана Ниса Гасымова, Ильгар Мурадов и Мубариз Тагиев. Специальными гостями станут El Shaheen и саксофонист Фарид Агаев.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/songs-of-past-years-25-/138358#event-chips

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az