https://news.day.az/politics/1720789.html В Азербайджане судят обвиняемого в госизмене Начинается суд над арестованным в результате еще одного специального расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Как сообщает в понедельник Day.Az, это гражданин Азербайджана Светличный Иван Николаевич. Отметим, что задержанному предъявлено обвинение по статье 274 УК АР (государственная измена).
В Азербайджане судят обвиняемого в госизмене
Начинается суд над арестованным в результате еще одного специального расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, это гражданин Азербайджана Светличный Иван Николаевич.
Отметим, что задержанному предъявлено обвинение по статье 274 УК АР (государственная измена).
Дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой.
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