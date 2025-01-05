В Газахе задержаны наркодилеры

Сотрудники Газахского районного Отдела полиции в ходе проведенных мероприятий, задержали 33-летнего Мусаби Пириева, который занимался наркоторговлей.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, у задержанного было найдено и изъято 2 килограмма марихуаны.

Кроме того, в ходе других мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции, был задержан 23-летний Кенан Ахмедов, который также подозревается в наркоторговле. У него также было найдено почти 2 килограмма марихуаны.

Задержанные заявили, что занимались наркотрафиком с целью получения прибыли.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.