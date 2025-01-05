В Казахстане наградили спасателей пассажиров AZAL

Аким Мангистауской области Казахстана Нурдаулет Килыбай вручил государственные награды и благодарственные письма участникам операции после авиакатастрофы в Актау.

Как передает Day.Az, согласно информации, орденом "Айбын" (Доблести) III степени награждены трое сотрудников пожарной службы, включая пожарных-спасателей и командира отделения.

Медалью "За мужество" отмечены пилоты и медики Центра медицины катастроф, а также спасатели. Медаль "За трудовое отличие" получила психолог Центра медицины катастроф.

Благодарственные письма президента Казахстана вручены сотрудникам пожарных частей и медучреждений, активно участвовавшим в ликвидации последствий трагедии.

Всего награды получили 68 человек, в том числе 24 сотрудника департамента по ЧС и 44 представителя различных сфер. Награды от имени министра ЧС вручил начальник департамента Мурат Муханов.

Напомним, что на борту самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 из Баку в Грозный, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа - всего 67 человек. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения.

Анализ черных ящиков самолета проводится в соответствии с международными авиационными стандартами. Расследование причин катастрофы продолжается, а окончательные выводы будут сделаны после завершения всех исследований и анализа собранных данных.