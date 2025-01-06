Сколько человек нарушили госграницу Азербайджана за декабрь 2024 года?

В декабре 2024 года ГПС Азербайджана задержала 32 нарушителя государственной границы.

В декабре 2024 года за нарушение государственной границы Азербайджана были задержаны 32 человека. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на обзор Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана за декабрь 2024 года.

Из задержанных, 8 человек были гражданами Азербайджана, 12 - Пакистана, 5 - Алжира, 5 - Шри-Ланки, и 2 - Марокко.

Также в ходе мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией было задержано 7 человек, которые пытались пересечь границу с фальшивыми паспортами и поддельными печатями. В результате усиленных мер по охране границы было выявлено 863 случая нарушения пограничного режима, по которым были приняты соответствующие меры.

ГПС продолжает активно работать для обеспечения безопасности на государственной границе и предотвращения незаконных попыток пересечения.