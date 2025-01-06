Премьер Канады уходит в отставку

Лидер Либеральной партии Джастин Трюдо объявит об уходе до встречи национального собрания в среду.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Globe and Mail со ссылкой на три источника.

Новость появилась на фоне того, что популярность Джастина Трюдо продолжает падать в Канаде, где на 20 октября этого года запланированы общенациональные выборы. Страна продолжает страдать от жилищного кризиса, снижения ВВП на душу населения и высокой инфляции.

По данным канадского социолога Ангуса Рида, по состоянию на 24 декабря 2024 года уровень неодобрения политики Трюдо составляло около 68%, а поддержка достигла всего 28% канадцев.