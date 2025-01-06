Глава МИД Франции прокомментировал "теплый" приём Бербок в Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя инцидент с отказом представителей сирийских властей пожимать руку его немецкой коллеге Анналене Бербок, отметил, что это не было основной целью их совместной поездки в страну.

Как передает Day.Az, в интервью RTL Барро подчеркнул, что он предпочел бы, чтобы власти Сирии поступили по-другому.

"Хотел ли я, чтобы (глава администрации Сирии) Ахмед аль-Шараа пожал руку моей немецкой коллеге? Ответ - да. Но была ли эта ситуация целью моей поездки? Нет", - отметил министр.

Он добавил, что в Дамаске он сосредоточился на более важных вопросах, таких как судьба десятков тысяч боевиков "Исламского государства", находящихся в Сирии, а также риски, связанные с распространением оружия в стране, подконтрольной Асаду.

"Если я не поеду в Сирию, кто тогда позаботится о безопасности французов? Мы общаемся с переходной властью, чтобы четко и решительно донести наши ожидания в плане политических изменений, чтобы Сирия могла восстановиться", - отметил Барро.

3 января представители новой сирийской администрации отказались пожать руку главе МИД Германии, которая прибыла в страну с необъявленным визитом. На опубликованной видеозаписи видно, как Бербок первым делом спускается с трапа самолета и направляется к делегации. Сирийские политики при встрече прикладывают руки к сердцу, ясно показывая, что не намерены пожимать руку министру. Вскоре после этого один из представителей немецкой делегации подошел к сирийцам, которым они с готовностью протянули руки.

Позже на опубликованной фотографии с итогами встречи в Дамаске лицо Анналены Бербок было замазано.