https://news.day.az/society/1720706.html Гидрометцентр предупреждает Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана выпустила предупреждение в связи с ветреной погодой.
Гидрометцентр предупреждает
Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана выпустила предупреждение в связи с ветреной погодой.
Как сообщили Day.Az в Службе, в первой половине дня 6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в некоторых частях полуострова пройдут переменные дожди.
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