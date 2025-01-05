Гидрометцентр предупреждает

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана выпустила предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как сообщили Day.Az в Службе, в первой половине дня 6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в некоторых частях полуострова пройдут переменные дожди.