Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана выступило с обращением к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий в стране.

Как передает Day.Az, Национальная служба гидрометеорологии объявила "желтое" и "оранжевое" предупреждение из-за сильного ветра, который ожидается в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов.

Дорожная полиция рекомендует водителям максимально снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать парковки автомобилей возле объектов, которые могут быть повреждены или упасть из-за ветра.

Особое внимание было уделено грузовым транспортным средствам с прицепами, тентами и длинномерным кузовом, для которых повышается риск аварий в дождливую погоду. Водителям рекомендуется проверить исправность стеклоочистителей и фар перед поездкой.

Пешеходов также призывают быть особенно внимательными в условиях нестабильной погоды, чтобы минимизировать риск несчастных случаев.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az