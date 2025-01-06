https://news.day.az/politics/1720829.html Спецвыпуск "Hədəf" на AZTV, посвященный новогоднему обращению Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО В рамках передачи "Hədəf" на Азербайджанском телевидении (AZTV) состоялся специальный выпуск, посвященный новогоднему обращению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Спецвыпуск "Hədəf" на AZTV, посвященный новогоднему обращению Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
В рамках передачи "Hədəf" на Азербайджанском телевидении (AZTV) состоялся специальный выпуск, посвященный новогоднему обращению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Day.Az, в передаче участвовали депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и военный эксперт Тарлан Эйвазов.
Представляем вашему вниманию полное видео спецвыпуска:
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