Спецвыпуск "Hədəf" на AZTV, посвященный новогоднему обращению Президента Ильхама Алиева

В рамках передачи "Hədəf" на Азербайджанском телевидении (AZTV) состоялся специальный выпуск, посвященный новогоднему обращению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az, в передаче участвовали депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и военный эксперт Тарлан Эйвазов.

Представляем вашему вниманию полное видео спецвыпуска: