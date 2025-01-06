В Азербайджане выпал снег

По состоянию на 6 января в Азербайджане наблюдаются различные погодные условия, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В ряде регионов идет дождь, а в некоторых местах зафиксирован снег.

Так, количество осадков в Балакене достигло 3 мм, а в Мингячевире, Товузе, Гяндже и других районах - 2 мм. В Баку и на Абшеронском полуострове выпало 1 мм дождя. Высота снежного покрова в Алибее (Загатала) составила 10 см, в Губе и Шахбузе - 5 см.

Скорость ветра в Гёранбое достигла 23 м/с (оранжевое предупреждение), а в Баку, Нефтчале и Гяндже - до 20 м/с (желтое предупреждение). В Балакене, Губе и Гусаре зафиксирован густой туман с видимостью до 200 метров.

Температура воздуха в Баку составила +4 °C, в низменных районах - до +5 °C, а в горных регионах опустилась до -9 °C.