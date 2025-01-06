Китай переживает пик заболеваемости респираторными заболеваниями

Китай в зимний период переживает пик заболеваемости респираторными заболеваниями, возбудителями которых становятся вирусы гриппа и микоплазменной пневмонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила главврач Пекинской детской больницы Ван Цюань.

По ее словам, основным симптомом у детей после заражения является высокая температура, которая может сопровождаться мышечной и головной болью, кашлем и болью в горле.

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка заболеваемости - на этот раз метапневмовирусом человека (HMPV). К симптомам относят типичные проявления ОРВИ: кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышку, осиплость голоса. При этом у взрослых данная инфекция обычно протекает в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно.