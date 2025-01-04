Где сейчас пробки в Баку?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг

2. Улица Ниязи в направлении площади "Азнефть"

3. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра

4. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении транспортной развязки "Хырдалан"

5. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января"

6. Улица Рашида Бейбутова в направлении Центрального банка.