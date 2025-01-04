https://news.day.az/society/1720572.html Где сейчас пробки в Баку? - СПИСОК УЛИЦ Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки: 1.
Где сейчас пробки в Баку? - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг
2. Улица Ниязи в направлении площади "Азнефть"
3. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра
4. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении транспортной развязки "Хырдалан"
5. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января"
6. Улица Рашида Бейбутова в направлении Центрального банка.
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