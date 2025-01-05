Маск высмеял присуждение медали Свободы Соросу

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X прокомментировал решение уходящего президента США Джо Байдена присудить одну из высших гражданских наград страны миллиардеру и основателю фонда "Открытого общества" Джорджу Соросу, передает Day.Az.

"Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия", - написал он.