https://news.day.az/world/1720625.html Маск высмеял присуждение медали Свободы Соросу Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X прокомментировал решение уходящего президента США Джо Байдена присудить одну из высших гражданских наград страны миллиардеру и основателю фонда "Открытого общества" Джорджу Соросу, передает Day.Az. "Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия", - написал он.
Маск высмеял присуждение медали Свободы Соросу
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X прокомментировал решение уходящего президента США Джо Байдена присудить одну из высших гражданских наград страны миллиардеру и основателю фонда "Открытого общества" Джорджу Соросу, передает Day.Az.
"Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия", - написал он.
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