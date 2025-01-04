https://news.day.az/sport/1720518.html Пятикратный олимпийский чемпион пропустит "Большой шлем" в Баку Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер остался вне татами на ближайшие месяцы. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, легендарный спортсмен перенес операцию на правом локте и теперь пройдет курс восстановления.
Пятикратный олимпийский чемпион пропустит "Большой шлем" в Баку
Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер остался вне татами на ближайшие месяцы.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, легендарный спортсмен перенес операцию на правом локте и теперь пройдет курс восстановления. Таким образом, Ринер, скорее всего, не сможет принять участие на февральских турнирах "Большого шлема" в Париже и Баку.
На Олимпиаде в Париже он выиграл третий личный олимпийский титул в тяжелом весе (+100 кг) и второе командное золото. А затем заявил, что продолжить свою карьеру до следующих Летних Игр в Лос-Анджелесе.
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