Пятикратный олимпийский чемпион пропустит "Большой шлем" в Баку

Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер остался вне татами на ближайшие месяцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, легендарный спортсмен перенес операцию на правом локте и теперь пройдет курс восстановления. Таким образом, Ринер, скорее всего, не сможет принять участие на февральских турнирах "Большого шлема" в Париже и Баку.

На Олимпиаде в Париже он выиграл третий личный олимпийский титул в тяжелом весе (+100 кг) и второе командное золото. А затем заявил, что продолжить свою карьеру до следующих Летних Игр в Лос-Анджелесе.