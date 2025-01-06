https://news.day.az/politics/1720800.html Какое счастье, что будущие поколения будут жить вне войны - Ялчин Адигезалов на платформе Baku Network - ВИДЕО Какое счастье, что будущие поколения будут жить вне войны. Как передает Day.Az, об этом сказал выдающийся скульптор, народный художник Азербайджана и академик Национальной Академии наук Омар Эльдаров, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Какое счастье, что будущие поколения будут жить вне войны - Ялчин Адигезалов на платформе Baku Network - ВИДЕО
Какое счастье, что будущие поколения будут жить вне войны.
Как передает Day.Az, об этом сказал народный артист Азербайджана, профессор, всемирно известный дирижер Ялчин Адигезалов, будучи гостем платформы Baku Network.
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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