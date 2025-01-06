Какое счастье, что будущие поколения будут жить вне войны

Какое счастье, что будущие поколения будут жить вне войны.

Как передает Day.Az, об этом сказал народный артист Азербайджана, профессор, всемирно известный дирижер Ялчин Адигезалов, будучи гостем платформы Baku Network.

Представляем вниманию читателей отрывок передачи: