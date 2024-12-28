В Армении есть реваншистские настроения, но общество необходимо готовить к миру

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", передает Day.Az.

Гостем передачи стал народный артист Азербайджана, профессор, всемирно известный дирижер Ялчин Адыгезалов.

Размышляя о событиях, происходящих в нашем регионе, он отметил их безусловное влияние на каждого: "Политика касается всех. Независимо от профессии, рода занятий, социального статуса - она определяет жизнь страны, людей, граждан, а порой и целых поколений".

"Мы живем в эпоху глобальных перемен. Наше поколение поистине уникально, и нам выпала историческая миссия, - отметил маэстро. - На днях мы были в Риме, где прошла встреча с представителями азербайджанской диаспоры. Приехали деятели культуры, искусства, музыки, поэзии, живописи из разных уголков мира. Это не просто встречи - это наше культурное оружие. Министерство культуры и Комитет по работе с диаспорой объединили азербайджанцев, живущих в Европе, которые могут влиять на общественное мнение. Нам жизненно важно привлекать как можно больше друзей и союзников, чтобы продвигать справедливую позицию нашей страны".

Ялчин Адыгезалов подчеркнул: "Противоположная сторона идет по пути, ведущему в никуда. Это бессмысленная потеря времени. А время - самый драгоценный ресурс. Мы и так уже потеряли слишком много лет".

Маэстро с гордостью говорит о своей стране: "Сегодня Азербайджан - это страна, которая смогла решить один из важнейших вопросов. Мы восстановили справедливость, и это навсегда изменило нашу психологию. В годы армянской оккупации многие из нас испытывали подавленность, ощущение внутренней боли. Но сейчас мы подняли голову высоко, и это результат колоссальной работы главы государства. Я всегда с гордостью представлял азербайджанскую музыку, но теперь это чувство приобрело новое измерение".

Касаясь темы азербайджано-армянских отношений, народный артист страны выразил уверенность, что мир возможен: "Игнорировать друг друга и продолжать жить в атмосфере конфликта - это тупик. Конечно, в Армении есть реваншистские настроения, но общество необходимо готовить к миру. Без диалога нельзя построить будущее".

Профессор Ялчин Адыгезалов с особой гордостью говорит о возвращении Карабаха: "Когда я впервые спустя 30 лет ступил на шушинскую землю, у меня перехватило дыхание. Там похоронен мой прадед, но я не мог посетить его могилу три десятилетия. Сколько поколений могло бы потерять эту связь с родной землей? Мы сделали все, чтобы этого не произошло".

Маэстро напомнил о ценности этой Победы и цене, которой она была достигнута: "Наши дети решили эту проблему за нас, пока мы еще живы. Мы должны всегда склонять головы перед их памятью, перед их семьями. Это огромное счастье - знать, что будущее поколение будет жить вне войны".

Завершая свои размышления, Ялчин Адыгезалов выразил уверенность в светлом будущем региона: "Рано или поздно мы восстановим связи. Наша природа, наши земли предназначены для процветания, дружбы и мира. Иного пути просто не может быть".