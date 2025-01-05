Хачатрян получил звезду героя за преступления в Гяндже

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как власти Армении признали, что Хачатряну дали звезду героя за убийство мирных жителей Гянджи

Day.Az представляет публикацию:

Крайне интересные подробности дела генерала Тирана Хачатряна выкатил Следственный комитет Армении.

Они раскрыли детали обвинения в его отношении ... и фактически прямо признали: Хачатряна награждали званием героя Армении за убийство мирного населения Гянджи.

Итак, цитата из заявления СК Армении:

"В частности, действия последнего привели к провалу обороны армейской линии Вооруженных Сил, подорвали систему управления войсками, не смогли выполнить поставленную боевую задачу, в результате противник воспользовался создавшейся ситуацией, и беспрепятственно овладел стратегической высотой, прорвал существующую линию, в другом случае обошёл собственные части и, развивая атаку, взял под свой контроль территории, вверенные охране группировки".

Во-первых, вопрос. Что делал замначальника Генштаба Армении на территории, где шли в 2020 году бои, о которых упоминает СК Армении? Погодите, не вы ли отрицали, что Армения принимает участие в войне против Азербайджана? Это же были якобы "независимые" "арцахские львы"?

Так а почему тогда за оборону южного фланга отвечал генерал ВС Армении?

И второй вопрос: если он так херово воевал, за что в октябре 2020 года ему дали звание героя Армении? Ведь тот самый провал обороны, в котором его обвиняют, и произошел как раз в октябре?

Если он виноват в разгроме армянских оккупантов, то за что награждали? Что еще такого происходило в те дни?

Происходили ракетные атаки Гянджи и убийства мирных жителей города.

Так за что вы Хачатряну героя дали, мрази?