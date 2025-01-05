Почем нынче армянский патриотизм? - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как один армянин повадился воровать с могил цветы из кладбища Ераблур, а затем тут же продавать их у входа.
Day.Az представляет публикацию:
Прекрасное видео из Еревана. Да не просто из Еревана, а из одного из главных сакральных мест - кладбища Ераблур.
Один предприимчивый чувак там преисполнился гордостью за все армянское, а особенно за армянские деньги. Повадился воровать с могил цветы - скорее всего, он тут же продавал их у входа, и так по кругу.
Идеальный армянский стартап прикрыло ... министерство обороны. Ведомство сняло товарища на видео, задержало и объявило об очередной невероятной победе армянских львов над армянскими же крысами.
Стартаперу теперь светит арест и штраф.
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