Почем нынче армянский патриотизм?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как один армянин повадился воровать с могил цветы из кладбища Ераблур, а затем тут же продавать их у входа.

Day.Az представляет публикацию:

Прекрасное видео из Еревана. Да не просто из Еревана, а из одного из главных сакральных мест - кладбища Ераблур.

Один предприимчивый чувак там преисполнился гордостью за все армянское, а особенно за армянские деньги. Повадился воровать с могил цветы - скорее всего, он тут же продавал их у входа, и так по кругу.

Идеальный армянский стартап прикрыло ... министерство обороны. Ведомство сняло товарища на видео, задержало и объявило об очередной невероятной победе армянских львов над армянскими же крысами.

Стартаперу теперь светит арест и штраф.