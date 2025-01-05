https://news.day.az/sport/1720726.html Макгрегор намекнул на бой с блогером Полом Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор опубликовал пост с намеком на бой с американским блогером Логаном Полом. Как передает Day.Az, публикация была сделана в личном аккаунте ирландца в Instagram.
Макгрегор намекнул на бой с блогером Полом
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор опубликовал пост с намеком на бой с американским блогером Логаном Полом.
Как передает Day.Az, публикация была сделана в личном аккаунте ирландца в Instagram.
"$ 250 млн. #ЯИду", - написал Макгрегор и прикрепил фотографию американского блогера Логана Пола, который провел несколько боев в боксе.
Ранее появлялась неофициальная информация, что Макгрегор и Пол проведут бой по правилам бокса в Индии. Поединок может носить статус профессионального.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре