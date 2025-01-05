Макгрегор намекнул на бой с блогером Полом

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор опубликовал пост с намеком на бой с американским блогером Логаном Полом.

Как передает Day.Az, публикация была сделана в личном аккаунте ирландца в Instagram.

"$ 250 млн. #ЯИду", - написал Макгрегор и прикрепил фотографию американского блогера Логана Пола, который провел несколько боев в боксе.

Ранее появлялась неофициальная информация, что Макгрегор и Пол проведут бой по правилам бокса в Индии. Поединок может носить статус профессионального.