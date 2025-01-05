В Индии потерпел крушение вертолёт береговой охраны

Вертолет индийской береговой охраны Dhruv разбился в штате Гуджарат на западе Индии во время учебного вылета.

Как сообщает информационное агентство ANI, инцидент произошел в зоне ответственности береговой охраны в Порбандаре. Причиной крушения, по предварительным данным, стали технические неполадки, передает Day.Az.

На борту находились три человека, включая двух пилотов, все они погибли.

Береговая охрана Индии проводит расследование обстоятельств происшествия.