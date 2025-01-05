https://news.day.az/world/1720683.html В Индии потерпел крушение вертолёт береговой охраны - есть погибшие - ВИДЕО Вертолет индийской береговой охраны Dhruv разбился в штате Гуджарат на западе Индии во время учебного вылета. Как сообщает информационное агентство ANI, инцидент произошел в зоне ответственности береговой охраны в Порбандаре. Причиной крушения, по предварительным данным, стали технические неполадки, передает Day.Az.
В Индии потерпел крушение вертолёт береговой охраны - есть погибшие - ВИДЕО
Вертолет индийской береговой охраны Dhruv разбился в штате Гуджарат на западе Индии во время учебного вылета.
Как сообщает информационное агентство ANI, инцидент произошел в зоне ответственности береговой охраны в Порбандаре. Причиной крушения, по предварительным данным, стали технические неполадки, передает Day.Az.
На борту находились три человека, включая двух пилотов, все они погибли.
Береговая охрана Индии проводит расследование обстоятельств происшествия.
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