Израильская армия нанесла удары по более чем 100 целям ХАМАС в Газе

ВВС Израиля в последние дни атаковали более 100 военных объектов в секторе Газа, уничтожив десятки членов движения ХАМАС.

Как сообщает Day.Az, в пресс-службе израильской армии сообщается, что эта атака стала ответом на продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из палестинского анклава.

"В минувшие выходные террористическая организация ХАМАС выпустила несколько ракет и снарядов из сектора Газа в сторону Израиля. В ходе операции, проведенной под руководством разведки, ВВС Израиля нанесли удары по более чем 100 террористическим объектам в секторе Газа и уничтожили десятки террористов ХАМАС", - говорится в сообщении армии.