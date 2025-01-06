Основные события финансового сектора Азербайджана за 2024 год

Агентство международной информации Trend представляет обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за 2024 год, передает Day.Az.

Банковский сектор

Одним из важных событий в прошлом году было утверждение "Зеленой" таксономии. "Зеленая" таксономия" включает в себя классификационную систему по определению видов "зеленой" деятельности, подвидов и критериев их технической классификации по отраслям экономики. "Зеленая" таксономия", предназначенная в основном для использования финансовыми учреждениями, может быть использована частным сектором для обеспечения соответствия бизнес-деятельности критериям и принципам, установленным в таксономии, разработки стратегий "зеленого" и устойчивого перехода, обнародования соответствующей информации, привлечения "зеленых" инвестиций и других аналогичных направлений.

"Зеленая" таксономия" будет служить формированию устойчивой финансовой экосистемы в стране, направлению внутренних и внешних ресурсов на экологически чистые и устойчивые проекты, регулированию рисков, связанных с изменением климата, использованию возможностей, связанных с переходом к низкоуглеродной экономике, а также поддержке деятельности предприятий, специализирующихся в сфере экспорта товаров и услуг. Таким образом, она внесет важный вклад в адаптацию экономики страны к императивам устойчивого развития, а также в усиление роли финансового сектора в переходе к устойчивой экономике. "Зеленая" таксономия" была разработана экспертной группой по устойчивому финансированию, созданной по инициативе Центрального банка и при участии соответствующих государственных структур при поддержке экспертов Всемирного банка. В процессе подготовки, наряду с передовым международным опытом, были учтены особенности экономики страны.

Другим важным моментом являлось утверждение "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Стратегия включает в себя такие приоритеты, как развитие страхования, рынков капитала и платежного сектора в стране, а также укрепление стабильности банковского сектора.

В ней отражены такие стратегические цели, как расширение финансовой доступности, увеличение охвата финансовых услуг и диверсификация финансовых инструментов, повышение эффективности в секторе, внедрение корпоративного управления, а также усиление прозрачности и стабильности. Стратегический документ определяет вероятный рыночный потенциал каждого сектора, соответствующие требования Центрального банка к качеству и механизмы контроля и другие аспекты.

Весной прошлого года Азербайджан и Албания подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Документ предусматривает поощрение сотрудничества в приоритетных направлениях, в том числе в областях торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, окружающей среды и гуманитарной сфере.

Центральные банки Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании. Меморандум послужит расширению партнерства, обмену опытом и информацией, а также организации двусторонних визитов.

Кроме того, Центральный банк Азербайджана и Международный финансовый центр "Астана" подписали Меморандум о взаимопонимании. Меморандум будет способствовать созданию правовой основы для сотрудничества между учреждениями, укреплению отношений сотрудничества и одновременно содействию безопасному функционированию финансовых рынков и расширению обмена информацией. Отмечается, что в рамках Меморандума о взаимопонимании планируется обмениваться опытом и информацией между учреждениями, а также организовывать взаимные визиты.

В прошлом году азербайджанские банки и Азиатский банк развития (АБР) подписали ряд соглашений. Так, ОАО "Rabitabank" и АБР подписали соглашение о сотрудничестве по "Гарантийной системе торгового финансирования". Сотрудничество с АБР направлено на усиление операций Rabitabank по торговому финансированию и предложение улучшенных услуг его клиентам. ОАО "ТуранБанк" и АБР подписали соглашение о финансировании международных торговых операций. В рамках нового соглашения АБР утвердил гарантийный лимит торгового финансирования, включив ОАО "TуранБанк" в "Программу финансирования торговли и цепочки поставок" TSCFP. Следует отметить, что данное соглашение позволит расширить импортно-экспортные операции в стране и поддержать торговые операции клиентов.

Кроме того, AccessBank привлек кредит в размере пяти миллионов долларов от швейцарской компании responsAbility Investment AG. Отмечается, что AccessBank заключил кредитное соглашение с двумя фондами, управляемыми компанией responsAbility, на суммы в 3 млн и 2 млн долларов США соответственно, сроком на 3 года. Привлеченные средства будут направлены на инициативы, способствующие развитию предпринимательства в Азербайджане, включая финансирование микрокредитов, что является одним из приоритетных направлений деятельности банка.

Также отмечалось, что TуранБанк открыл корреспондентский счет в долларах США в Habib American Bank. Так, в рамках сотрудничества TуранБанк откроет корреспондентский счет в долларах США в HAB Bank, который считается одним из ведущих банков в сфере международных платежей и расчетов Соединенных Штатов Америки (США), и предоставит своим клиентам более удобные и быстрые операции с иностранной валютой.

Кроме того, ОАО "Rabitabank" и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) подписали соглашение на развитие частного сектора на сумму 15 миллионов долларов США. Отмечается, что соглашение предусматривает создание механизмов коммерческого финансирования для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов частного сектора при поддержке малого и среднего бизнеса в соответствии с исламскими финансовыми принципами.

Более того, AccessBank и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о совместном кредитовании компаний в Азербайджане (Risk Sharing Facility).

В эксклюзивном интервью Trend председатель правления AccessBank Давит Циклаури сказал, что это соглашение открывает для банка возможность совместного кредитования компаний в Азербайджане.

"В отличие от обычной схемы, где ЕБРР предоставляет средства, а мы их выдаем в виде кредитов, здесь речь идет о совместном предоставлении кредита конкретной азербайджанской компании. Что это нам дает? В первую очередь, это позволяет нам кредитовать более крупные проекты. Благодаря сотрудничеству с ЕБРР мы можем объединить наши ресурсы и предоставить кредит, который будет значительно превышать возможные лимиты, если бы мы работали в одиночку", - сказал он.

В эксклюзивном интервью Trend главный операционный директор ITFC Назим Нурдали сообщил, что ITFC планирует сотрудничать с около 10 банками и финансовыми учреждениями в Азербайджане для создания линий финансирования.

"В настоящее время мы внедряем аналогичную модель в Таджикистане, Кыргызстане и Азербайджане. Наше партнерство в Узбекистане началось в 2018 году с одного банка и за это время расширилось до 12. Мы нацелены повторить этот успех в Азербайджане, планируя сотрудничество с примерно 10 банками и финансовыми учреждениями для создания линий финансирования. Наше основное внимание в Азербайджане будет сосредоточено на предоставлении финансирования через местные банки в качестве посредников. Мы намерены выделять линии финансирования в размере от 20 до 30 миллионов долларов США для импортно-экспортной деятельности, которые затем будут распределяться этими банками среди их основных клиентов из числа МСП. Такой подход соответствует динамичной экономике Азербайджана, где частный сектор играет жизненно важную роль", - сказал он.

В прошлом году АБР осуществил новое размещение облигаций в национальной валюте Азербайджана и привлек 19,5 миллиона манатов (около 11,5 миллиона долларов США). Выпуск структурирован как трехлетняя облигация с привязкой к валюте, с амортизационным фондом, который отражает условия амортизации основного займа, направленного на финансирование развития женского предпринимательства и АПК в Азербайджане.

Говоря об учетной ставке, стоит отметить, что правлением Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в декабре 2023 года было принято решение понизить учетную ставку с 8,5 процента до восьми процентов. Верхний предел процентного коридора был снижен с 9,5 процента до девяти процентов, а нижний - с семи до 6,5 процента. На первом собрании правления ЦБА в прошлом году было принято решение понизить учетную ставку на 0,25 процентных пункта - с восьми до 7,75 процента. Верхний предел процентного коридора был снижен до 8,75 процента, а нижний - до 6,25 процента.

На последнем заседании в прошлом году Центральный банк Азербайджана принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.

Страховой сектор

В прошлом году Ассоциация страховщиков Азербайджана и Союз страховых и перестраховочных компаний Северного Кипра подписали меморандум.

Отмечается, что в меморандуме определены направления взаимодействия, включая обмен кадрами, опытом и информацией, разработку новых совместных страховых продуктов, а также установление перестраховочных связей между двумя странами.

Кроме того, генеральный директор "Асоба" Владимир Коробушкин в кулуарах Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024) сообщил эксклюзивно Trend о том, что компания намерена выйти на рынок Азербайджана.

"Мы стремимся найти партнера, который мог бы представлять наши интересы и оказывать помощь в решении возникающих вопросов на территории Азербайджана. В ответ мы готовы оказывать аналогичную поддержку клиентам этого партнера в Беларуси, безвозмездно помогая в урегулировании страховых случаев, включая эвакуацию при необходимости. Логистические потоки из Беларуси теперь все чаще направляются в Китай, Турцию и Азербайджан. Поэтому нам особенно важно найти надежного партнера для взаимовыгодного сотрудничества, что и обусловило наше участие в этом форуме", - сказал он.

В прошлом году на освобожденных территориях Азербайджана была предоставлена возможность воспользоваться международным страховым сервисом "Зеленая карта".

Отметим, что азербайджанский манат в прошлом году оставался стабильным по отношению к доллару США.

Добавим, что согласно отчету Азиатского банка развития (АБР), в Азербайджане ожидается сохранение привязки национальной валюты к доллару по меньшей мере до 2026 года.

В отчете подчеркивается, что это будет обусловлено значительным уменьшением давления на манат.

В свою очередь, аналитики нидерландской ING также прогнозируют, что Азербайджан сохранит де-факто привязку маната к доллару США на уровне 1,7 маната к одному доллару по меньшей мере до 2026 года.

Аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings также ожидают, что этот курс сохранится как минимум до 2026 года.