Президент Турции и председатель Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 8-м съезде партии, проходящем в спортивном зале Hayri Gür в Трабзоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в своем выступлении президент уделил особое внимание борьбе с терроризмом.

По его словам, вооруженные силы решительно настроены избавить Турцию от терроризма, конфликты, насилие и нестабильность канут в историю.

"Мы окончательно разгромили террористическую организацию ДЕАШ, которую в последние дни опять планируют вернуть на повестку в качестве инструмента реализации региональных планов", - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства заявил, что эпоха насилия, терроризма, игры в кантонистов, опирающихся на империалистов, завершилась.

"В результате операций, организованных на севере Сирии, ВС Турции отодвинули террористов РКК от линии границы страны", - добавил Эрдоган.

Президент еще раз подчеркнул, что ВС Турции намерены в корне устранить угрозу терроризма, которая является препятствием для стабильности всего региона.

Новая администрация Сирии преисполнена решимости защитить территориальную целостность и унитарную структуру страны. У сепаратистской террористической организации почти не осталось сторонников, покровителей и хозяев кроме сионистов, убивших 50 тысяч палестинцев в Газе. На данном этапе конец пути для террористической организации уже виден. У них нет другого выбора, кроме как сдать оружие, отказаться от терроризма и распустить организацию. Другой путь - столкнуться с железным кулаком Турецкой Республики, которая переживает самый мощный период за последнее столетие".

По его словам, недруги Турции, в конце концов столкнутся с непреложными реалиями географии: "Прежде всего, все должны знать, что эпоха игры в кантонистов, опирающихся на империалистов с помощью оружия, насилия и терроризма, полностью закончилась.

Президент заявил, что Турция не позволит тем, кто пытается омрачить будущее региона терроризмом, воспользоваться ситуацией: "Мы не позволим возводить новые стены между нами и нашими братьями и сестрами, с которыми мы имеем общую географию и живем бок о бок на протяжении тысячи лет".

Эрдоган завершил свое выступление следующим образом:

"Турки, курды, арабы, персы - мы древние хозяева этой географии. Мы были вместе на протяжении веков, мы вместе, у нас общее прошлое. По этой причине мы не станем участвовать в играх империалистов, которые настраивают братьев друг против друга и эксплуатируют их ресурсы по тактике "разделяй и властвуй".