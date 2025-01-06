В Азербайджане наблюдается сильный ветер

Синоптики сделали предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах наблюдается ветреная погода.

В Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Имишли, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Бейлагане, Агджабеди, Геранбое, Нафталане, Барде, Тертере, Евлахе, Агдаме, Дашкесане, Гяндже, Гейгеле, Самухе, Шамкире, Мингячевире, Джалилабаде, Билясуваре, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Нефтчале, Гаджигабуле, Шеки, Загатале, Гахе, Гобустане, Шабране, Хачмазе, Сиязане, Гусаре, Хызы дует северо-западный ветер, скорость которого в соответствии с желтым предупреждением составляет 13,9-20,7 м/сек.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az