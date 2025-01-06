В Сумгайыте семья отравилась угарным газом

В Сумгайыте 5 членов семьи отравились угарным газом.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в жилом массиве "Кимячылар".

Жители города Ханкиши Тевеккюль оглу Оджагов 1969 г. р., его сын Мурад Ханкиши оглу Оджагов 1993 г. р., а также Рамиль Гияс оглу Ширинов 1977 г. р., Хаял Рамиль оглу Ширинов 2012 г. р. и Эльвин Заман оглу Мирзоев 1989 г.р. отравились угарным газом. Они были госпитализированы. По факту проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в Газахском районе зафиксирован случай отравления угарным газом.