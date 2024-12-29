Трагическая смерть мужчины в Газахе

В Газахском районе зафиксирован случай отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Нариман Нариманов Газахского района.

Согласно данным, В.Ягубов (1981 г.р.) отравился в ванной комнате своего дома. Его тело было найдено родственниками.

Тело было передано для судебно-медицинской экспертизы.

Отметим, В.Ягубов являлся уроженцем Агдамского района. Он работал в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Ранее мы сообщали, что семья в Азербайджане отравилась угарным газом.