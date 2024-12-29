https://news.day.az/society/1719433.html Трагическая смерть мужчины в Газахе В Газахском районе зафиксирован случай отравления угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Нариман Нариманов Газахского района. Согласно данным, В.Ягубов (1981 г.р.) отравился в ванной комнате своего дома. Его тело было найдено родственниками. Тело было передано для судебно-медицинской экспертизы.
Трагическая смерть мужчины в Газахе
В Газахском районе зафиксирован случай отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Нариман Нариманов Газахского района.
Согласно данным, В.Ягубов (1981 г.р.) отравился в ванной комнате своего дома. Его тело было найдено родственниками.
Тело было передано для судебно-медицинской экспертизы.
Отметим, В.Ягубов являлся уроженцем Агдамского района. Он работал в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).
Ранее мы сообщали, что семья в Азербайджане отравилась угарным газом.
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