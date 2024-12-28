Семья в Азербайджане отравилась угарным газом

В Шамахе произошел случай отравления угарным газом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате происшествия три члена семьи - Агаджанов Рухлан Наги оглы, ( 1980 г.р.) Агаджанов Рухин Рухлан оглы (2008 г.р.) и Агаджанова Захра Рухлан гызы (2015г.р.) были госпитализированы в центральную больницу района с диагнозом отравление угарным газом.

В настоящее время сообщается, что их состояние средней тяжести.

Ранее мы сообщали, что в Баку пожилая женщина отравилась лекарствами.