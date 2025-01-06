https://news.day.az/society/1720804.html SOCAR усилила меры безопасности на производственных участках В связи с резким изменением погодных условий на территории страны усилены меры безопасности на производственных площадках Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Об этом Day.Az сообщили в SOCAR.
SOCAR усилила меры безопасности на производственных участках
В связи с резким изменением погодных условий на территории страны усилены меры безопасности на производственных площадках Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
Об этом Day.Az сообщили в SOCAR.
Отмечается, что ограничено выполнение опасных работ, приняты соответствующие меры по охране здоровья человека в рамках норм труда.
Наряду с этим во всех отраслях ведется просветительская работа, осуществляются эвакуации с ряда производственных объектов, расположенных в море.
Сложившаяся ситуация находится под контролем.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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