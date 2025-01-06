SOCAR усилила меры безопасности на производственных участках

В связи с резким изменением погодных условий на территории страны усилены меры безопасности на производственных площадках Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Об этом Day.Az сообщили в SOCAR.

Отмечается, что ограничено выполнение опасных работ, приняты соответствующие меры по охране здоровья человека в рамках норм труда.

Наряду с этим во всех отраслях ведется просветительская работа, осуществляются эвакуации с ряда производственных объектов, расположенных в море.

Сложившаяся ситуация находится под контролем.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az