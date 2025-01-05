В Южной Корее охране президента разрешили стрелять

3 января, при попытке ареста президента Республики Корея Юн Сок Ёля в его резиденции, начальник службы охраны главы государства Пак Чон Чжун разрешил своим подчиненным применять личное огнестрельное оружие против следователей, если это будет необходимо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информация была получена от источников в Демократической партии "Тобуро", которая контролирует большинство в парламенте. Эта партия ранее создала "Комитет по расследованию обстоятельств мятежа Юн Сок Ёля", который занимается изучением событий военного положения 3-4 декабря и последующих инцидентов.

Члены комитета отметили, что 3 января Управление антикоррупционных расследований было вынуждено прекратить попытку ареста президента из-за наличия личного огнестрельного оружия у сотрудников охраны. В партии "Тобуро" утверждают, что Пак Чон Чжун отдал приказ стрелять холостыми патронами, если сотрудники охраны проиграют в давке, а в случае необходимости применить боевые патроны.

"Такое ожесточенное сопротивление возглавляет группа лоялистов, слепо следующих за Юн Сок Ёлем и бывшим министром обороны Ким Ён Хёном", - заявили в партии "Тобуро".