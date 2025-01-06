МВД обратился к гражданам в связи с фальшивыми объявлениями

МВД Азербайджана предупреждает о росте мошенничества в сфере аренды жилья.

В последнее время растет число граждан, ставших жертвами мошенников, предлагающих аренду жилья. Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана выпустило обращение, призывающее граждан быть максимально внимательными при поиске недвижимости в аренду.

Как сообщает Day.Az, МВД настоятельно рекомендует тщательно проверять объявления и проявлять осторожность, если указанная в них цена сильно ниже рыночной. Также важно требовать официальные документы от арендодателя и не вносить предоплату до подписания договора.

"Не подписывайте договор аренды, не осмотрев предварительно квартиру. Если возникают сомнения, немедленно обращайтесь в колл-центр МВД по номеру 102 или в территориальные органы полиции", - подчеркивается в сообщении министерства.