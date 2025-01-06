Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет интервью с бывшим нападающим сборной Азербайджана по футболу и "Нефтчи" Бранимиром Субашичем.

- Ваша бывшая команда, родной "Нефтчи" завершил первую половину сезона на восьмом месте в Премьер-лиге. Ожидали ли вы успешных результатов от "Нефтчи" в этом сезоне после прихода Романа Григорчука?

- Да, конечно, мои ожидания от "Нефтчи" в этом сезоне были высокими. Не только я, но, наверное, и многие другие ждали этого. Сезон еще продолжается, и впереди его вторая половина. Надеюсь, что "Нефтчи" вскоре вырвется в лидеры и всегда будет на том месте, которого заслуживает.

- Как вы считаете, привлеченные в состав игроки - это те, кто приведет "Нефтчи" к успеху, или их можно считать неудачными трансферами?

- Я думаю, что для этого нужно заменить несколько игроков. Необходимо подписать более качественных футболистов. Необходимо правильно провести отбор. Конечно, я не собираюсь вмешиваться в дела клуба. Но "Нефтчи" должен быть клубом номер один в Азербайджане.

- Верите ли вы, что нынешний главный тренер Самир Абасов выведет "Нефтчи" из кризиса и займет с командой высокие места? Или для этого следует сформировать новую команду?

- Самир Абасов уже однажды показал, что он может это сделать. Специалист привел команду к чемпионству. Нужно дать ему шанс. Кроме того, необходимо правильно выбирать игроков. Это обязательно. Все это взаимосвязанные вопросы.

- В целом, как вы считаете, от скольких игроков из нынешнего состава "Нефтчи" стоит избавиться? Каковы основные проблемные позиции?

- В "Нефтчи" однозначно нужно приглашать больше качественных игроков. В любом случае, тренерский штаб лучше знает, какие позиции необходимо усилить. Было бы неправильно с моей стороны что-либо говорить по этому поводу.

- Эмин Махмудов почти не виден, а Рамиль Шейдаев не может показать свой вес на поле. Влияет ли на успешное выступление "Нефтчи" тот факт, что от этих двух игроков не удалось добиться ожидаемого результата?

- Давайте посмотрим. Я надеюсь, что ребята смогут раскрыть свой потенциал и продемонстрировать способности. В Азербайджане есть хорошие футболисты. Азербайджанские футболисты талантливы.

- Наверное, чемпионство и борьба за титул для "Нефтчи" в этом сезоне уже остались в прошлом. Как вы думаете, сможет ли команда присоединиться к гонке за высокие места?

- Надеюсь, что "Нефтчи" в этом сезоне как минимум выиграет кубок страны. Я очень на это надеюсь. В любом случае есть шанс завершить сезон титулом. "Нефтчи" - такое название, что этот клуб должен всегда играть за чемпионство и конкурировать в Европе. На самом деле условия есть, все есть. Я просто не понимаю, почему так происходит? Надеюсь, все будет хорошо.

- Кстати, с нового сезона в Премьер-лиге Азербайджана, скорее всего, будет отменен лимит на легионеров. Какие последствия это может иметь для азербайджанского футбола - как положительные, так и отрицательные? Как вы думаете, есть ли азербайджанские футболисты, которые могли бы сыграть в сербской лиге?

- Я не знаю, что сказать об этом решении. Но если они так решили... По моему мнению, уровень Премьер-лиги был выше, когда я там играл. Может и ошибаюсь, но я так думаю. Что касается другого вопроса, то, конечно, есть азербайджанские футболисты, которые могут играть в Сербии. Мы даже можем помочь некоторым игрокам в этом вопросе. Необходимо отправляться за границу. Большинство азербайджанцев играют в своей стране, они находятся в своей зоне комфорта, они все дома. Рядом находятся друзья и родственники. Они говорят на своем языке, им комфортно. Но им нужно проверить себя и за рубежом. Тогда они станут еще сильнее. Посмотрите на Махира Эмрели. В любом случае, он молодец. Он много лет выступал за границей, а теперь и в Германии блистает.