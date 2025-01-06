Метапневмовирус обнаружили в еще одной стране

Метапневмовирус (HMPV), вызывающий заболевания дыхательных путей, обнаружен у двух детей в Индии. Сообщается, что этот вирус передается воздушно-капельным путем и особенно опасен для маленьких детей, пожилых людей и тех, кто имеет ослабленный иммунитет.

Как говорят врачи-инфекционисты, среди симптомов - озноб, боль в горле, кашель и головокружение. Инкубационный период составляет от 3 до 6 дней, а заболевание может длиться в среднем 7-10 дней. В тяжелых случаях наблюдается быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность, чаще у пациентов с ослабленным иммунитетом или после трансплантации легких, передает Day.Az.

Напомним, ранее случаи метапневмовируса были зафиксированы в Казахстане и Китае, где подтверждено 13 случаев заболевания.