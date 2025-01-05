Еще в одной стране зафиксирован случай заражения метапневмовирусом

В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики в Telegram-канале, с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы в стране было исследовано 8360 образцов. Из них 1866 (22%) оказались положительными, в том числе коронавирус - 206 (11,1%), парагрипп - 178 (9,5%), бокавирус - 113 (6,1%) и метапневмовирус - 30 (1,6%), передает Day.Az.

С 1 октября в Казахстане зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа.