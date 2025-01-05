https://news.day.az/world/1720672.html Еще в одной стране зафиксирован случай заражения метапневмовирусом В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики в Telegram-канале, с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы в стране было исследовано 8360 образцов.
Еще в одной стране зафиксирован случай заражения метапневмовирусом
В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики в Telegram-канале, с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы в стране было исследовано 8360 образцов. Из них 1866 (22%) оказались положительными, в том числе коронавирус - 206 (11,1%), парагрипп - 178 (9,5%), бокавирус - 113 (6,1%) и метапневмовирус - 30 (1,6%), передает Day.Az.
С 1 октября в Казахстане зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа.
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