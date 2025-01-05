В Азербайджане обьявлено "оранжевое" предупреждение

Согласно информации, предоставленной Государственной гидрометеорологической службой на 5 января, на данный момент в Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер. В соответствии с оранжевым предупреждением, его скорость составляет 22 м/с.

Как сообщает Day.Az, руководитель службы Назим Махмудов обратился к населению по поводу погодных условий, призвав соблюдать правила безопасности.

"Гражданам рекомендуется внимательно следить за предупреждениями и информацией о погодных условиях, быть осторожными при неблагоприятных погодных явлениях, не стоять под высокими деревьями, не оставлять транспортные средства под крупными деревьями, строго соблюдать правила безопасности".