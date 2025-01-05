https://news.day.az/world/1720720.html В Ираке и Сирии ликвидированы десятки террористов На севере Ирака и Сирии ликвидированы 36 террористов. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции. "32 террориста РКК/YPG, идентифицированные на севере Сирии, и 4 террориста РКК, обнаруженные на севере Ирака нейтрализованы вооруженными силами Турции.
В Ираке и Сирии ликвидированы десятки террористов
На севере Ирака и Сирии ликвидированы 36 террористов.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
"32 террориста РКК/YPG, идентифицированные на севере Сирии, и 4 террориста РКК, обнаруженные на севере Ирака нейтрализованы вооруженными силами Турции. Борьба с террористическими организациями будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - подчеркивает оборонное ведомство Турции.
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