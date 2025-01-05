В Ираке и Сирии ликвидированы десятки террористов

На севере Ирака и Сирии ликвидированы 36 террористов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"32 террориста РКК/YPG, идентифицированные на севере Сирии, и 4 террориста РКК, обнаруженные на севере Ирака нейтрализованы вооруженными силами Турции. Борьба с террористическими организациями будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - подчеркивает оборонное ведомство Турции.