В США оценили идею Трампа о «присоединении» Гренландии

Представители Республиканской партии отнеслись к идее избранного президента Дональда Трампа о "присоединении" Гренландии и Панамского канала скептически, однако сенаторы не хотят препятствовать будущему главе государства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Hill.

По мнению сенатора Майкла Маккола, у Вашингтона нет возможности купить Панамский канал и вернуть себе контроль над ним. Он, однако, оценил передачу канала властям Панамы как невыгодную для США и призвал законодателей готовиться к "спонтанным внешнеполитическим идеям Трампа".

Сенатор Джон Корнин, в свою очередь, отметил, что территориальная экспансия для США не является чем-то новым. "Соединенные Штаты не всегда состояли из 50 штатов. Мы приобрели Аляску, Гавайские острова и даже Техас в 1845 году. Я не слышал никаких реальных обсуждений, кроме того, что сказал президент Трамп", - сказал республиканец.