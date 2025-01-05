https://news.day.az/world/1720714.html Новый лидер Сирии обратился к США с двумя просьбами Лидер новой администрации Сирии Ахмед аль-Шараа попросил поддержки у США по двум вопросам. Как передает Day.Az, об этом сообщил израильский телеканал "Kann". Первая просьба Ахмеда аль-Шараа к США касалась вывода израильских войск из буферной зоны на границе и горы Хермон.
Новый лидер Сирии обратился к США с двумя просьбами
Лидер новой администрации Сирии Ахмед аль-Шараа попросил поддержки у США по двум вопросам.
Как передает Day.Az, об этом сообщил израильский телеканал "Kann".
Первая просьба Ахмеда аль-Шараа к США касалась вывода израильских войск из буферной зоны на границе и горы Хермон. Израильские официальные лица заявили "Kann", что не поступало никаких заявлений от США по этому поводу.
Вторая просьба Ахмеда аль-Шараа касалась отправки США гуманитарной помощи в Сирию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре