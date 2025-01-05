Что общего у Саргсяна и Кочаряна с Третьим рейхом

Автор: Лейла Таривердиева

Разоблачение истинных целей и намерений армянства в карабахском конфликте, которые стали выпукло видны всем после публикации видео выступления Левона Тер-Петросяна, это только верхняя часть айсберга. Есть и более глубокие слои. Главная проблема заключается не столько в территориальных аппетитах и готовности пойти ради их удовлетворения на все, а в самой сути армянской национальной идеи. Национальная идея есть у каждого народа, и это нормально, но армянская национальная идея преступна. По характеру и принципам она является родной сестрой германского нацизма. И еще большой вопрос, кто у кого стянул человеконенавистнические идеи и склонность к пещерным инстинктам. Разница лишь в том, что германский нацизм был осужден и наказан, а армянский дошел до наших дней, комфортно устроился и поддерживается теми, кто в свое время боролся с Третьим рейхом.

Интересно устроен наш мир, не правда ли?

В связи с такой огромной поддержкой и созданными армянскому нацизму тепличными условиями, разного рода преступники никогда не задумывались о необходимости хотя бы вуалировать свои нездоровые инстинкты. Зачем эта возня, если мир и так спокойно и благосклонно все это принимает. Действительно, зачем?

Будем просто приводить факты.

Что общего у армянского нацизма и Третьего рейха

Идеология этнического превосходства : Оба движения пропагандировали идеи этнической исключительности. В случае Третьего рейха это была арийская раса, а армянский нацизм утверждает особую роль армянской нации.

Манипуляция историей : И в Третьем рейхе, и в армянском нацизме использовалась переписанная история для укрепления националистической идеологии. Это включало искажение фактов и акцент на "великом прошлом" для оправдания современных действий.

Националистическая пропаганда : Оба режима активно использовали пропаганду для распространения своих идей, демонизации других народов и оправдания насильственных действий.

Геноцидальные практики : Третий рейх ответственен за Холокост, а армянский национализм ответственен за резню в Ходжалы и этнические чистки в Карабахе, направленные против азербайджанцев.

Военные преступления : Оба режима обвинялись в военных преступлениях, включая массовые убийства, этнические чистки и нарушение международных законов.

Культ личности : В обоих случаях присутствовал культ лидеров и идеологов, чьи образы использовались для мобилизации масс.

Исключительность и непримиримость: Идеология непримиримого отношения к другим этносам, которые воспринимаются как угроза для существования "своего народа".

О высказываниях первого президента Армении наши читатели уже наслышаны. Циничное признание в этнических чистках азербайджанцев, которые якобы мешали "независимости Армении". Не менее циничное признание в провокациях против армян Баку с целью принести их в жертву преступным планам Еревана. Тер-Петросян откровенно рассказал, на каких основах построено нынешнее независимое армянское государство - на нацистских идеях и невинной крови. Думаем, у наставника и учителя Никола Пашиняна уже уши горят - так много его вспоминают недобрым словом в последние несколько дней. А ведь интервью пролежало в архивах 31 год.

Пойдем дальше.

16 января 2003 года второй президент Армении Роберт Кочарян, выступая в Дипломатической академии МИД России, заявил, что "армяне и азербайджанцы генетически несовместимы". Ту же мысль он не постыдился повторить во время выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Да-да, в том самом заповеднике демократии, прав и свобод, обитатели которого пытаются учить Баку как жить. За подобные расистские высказывания, Кочарян должен был быть освистан и изгнан с трибуны, но ничего такого не произошло.

Жена Кочаряна Белла не отстала от мужа. Она, врач по профессии, на открытии Центра переливания крови в Ереване заявила, что армянам следует давать только армянскую кровь и следует создать отдельный банк для "уникальной армянской крови". "В армянской крови имеются специфические генетические факторы, и армянам надо переливать только армянскую кровь", - заявила она. Директор Центра был с ней полностью согласен.

Третий президент Армении Серж Саргсян не посрамил "чести" истинного арий... пардон, истинного армянина. Как известно, этот негодяй принимал участие в Ходжалинском геноциде 26 февраля 1992 года, и, судя по всему, никогда не испытывал никакого раскаяния. Во всяком случае, в его ответах, прозвучавших в интервью британскому журналисту Томасу Де Ваалу, не было слышно ничего кроме цинизма и гордости. "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не могут напасть на гражданское население. Мы смогли сломать этот стереотип". Это означает, что 613 человек были зверски убиты, чтобы запугать жителей других азербайджанских сел и заставить их бежать без сопротивления. Такими же приемами пользовались в начале прошлого века дашнаки, уничтожая коренное население территорий, на которых заем расположилась нынешняя Республика Армения.

Четвертый по счету президент Армении Армен Саргсян на встрече с армянской диаспорой как-то заявил, что армяне - это богоизбранная нация.

Так что первый президент Левон Тер-Петросян не одинок в своих подходах и совсем не оригинален.

Теперь перейдем от президентов и их жен к планктону.

"Необходимо обеспечить эмиграцию с помощью группировок. Впервые за десятилетия нам выпала возможность очистить Армению от тюрков. Я считаю это самым большим достижением нашей десятимесячной борьбы", - говорил в ноябре 1988 года членкор Академии наук Армении Казарян. Уважаемый академик, представитель интеллигенции считал, что добровольно азербайджанцы слишком медленно покидают свои дома, упираются, сопротивляются, и потому нужно задействовать банды, которые помогут им осознать ту самую "генетическую несовместимость", о которой позднее скажет Кочарян.

В марте 1989 года в Кафанском районе Армении, уже "очищенном" от азербайджанского населения, торжественно открыли памятник Гарегину Нжде. На церемонии тогдашний первый секретарь райкома партии Мкртчян, чуть не плача от переполнявших его чувств, произнес: "Вы много трудились, однако не смогли очистить республику от азербайджанцев. Вашу большую мечту выполнили ваши внуки". Эти слова были встречены собравшейся общественностью аплодисментами. К моменту открытия памятника этническая чистка азербайджанцев была практически завершена и "независимости" Армении уже ничего не мешало.

Хотелось бы верить, что в соседней стране все-таки есть трезвомыслящая прослойка, которая понимает пагубность сохранения пещерной идеологии в нынешних реалиях. Голоса разума иногда слышны оттуда, правда, очень редко. И говорящим быстро затыкают рот.

В феврале 2021 года тогдашняя замминистра культуры Армении Жанна Андреасян выступила на армянском телевидении с заявлениями, которые взорвали армянское общество.

"Идеология Нжде - это, по сути, фашистская идеология. Сама по себе она очень опасна для нас как для общества XXI века, поскольку эта идеология строится на основе агрессии против мира, отграничения себя от всего мира и демонстрации своего преимущества перед всеми обществами. Если исключить из его учения все красивые слова, то останется только эта очень опасная основа. Нельзя так существовать, то есть относиться ко всем свысока и в то же время ждать, что другие будут относиться к нам хорошо. Так не бывает. Мы не можем пытаться держать всех под своим контролем, полагая, что все вокруг нас просто тупые. Так невозможно жить. Нужны другие концепции армянского народа, которые мы могли бы провозгласить. На данный момент мы имеем только монолог националистов в армянском обществе. Но любой монолог в обществе очень опасен", - заявила Жанна Андреасян, вызвав на себя огонь критики, желчи и угроз.

Став через год министром, Андреасян попыталась демилитаризировать армянские школы. Общество этому решительно воспротивилось. А потом грянул скандал с "неправильным" учебником истории для 7-го класса, в котором зомбированное общество снова одержало победу над разумом.

На таких вот основах стоит армянская независимость. На крови, ненависти и мании величия. На всем этом государство построить можно, но невозможно его удержать, и можно видеть, как после развала Союза Республика Армения балансирует на грани краха. Она так и не смогла стать независимым государством в полном смысле этого слова. Потому что, когда у здания гнилой фундамент, то и наверху будет шатко.