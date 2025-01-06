Прекрасные результаты!

Минувший год можно считать очень успешным для азербайджанской энергетической отрасли.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Тут есть два основных момента. Первый - наконец-то нам удалось стабилизировать нефтедобычу. Точнее, снизить темпы ее сокращения. В 2023 году падение добычи за год составило 7,6 процента. А согласно данным Госкомстата за 11 месяцев 2024 года, этот показатель снизился вдвое и составил 3,65 процента. Для компенсации естественного снижения нефтедобычи на блоке АЧГ была построена и введена в эксплуатацию новая добывающая платформа "Центральный Восточный Азери". Первую нефть здесь получили в апреле. В целом, в 2024 году нефтедобыча на блоке АЧГ в конце 2024 года достигла 600 миллионов тонн. Это хороший результат.

Второй момент касается нефтепереработки. Ожидалось, что производство автомобильного бензина марки Евро-5 начнется в 2019 году, но этого не произошло, и и каждый год этот процесс откладывался. И, наконец, в мае 2024 года начался выпуск АИ-92, а в первых числах июня - АИ-95. Это очень позитивные сигналы, учитывая, что годом ранее мы на внутреннем рынке наблюдали повышение цен на топливо - на дизельное топливо цены выросли на чуть более 20 процентов, на АИ-92 - на 10 процентов, на АИ-95 - на 20 процентов ровно. Это было связано с тем, что более 10 лет Бакинский НПЗ им. Г.Алиева не производил высокооктанового бензина, и мы были вынуждены его импортировать.

Что касается газа, то здесь позитивных моментов было даже больше, чем ожидалось. Если в 2023 году экспорт составил 11,8 миллиарда кубометров, то в 2024 мы экспортировали на 800 миллионов кубометров газа больше. Это очень хороший результата. В целом было экспортировано 25 миллиардов кубометров голубого топлива, из них чуть более половины ушло на европейские рынки. Напомню, что экспорт газа в Европу Азербайджан начал в последний день 2020 года. На сегодня наш газ получают 10 стран Евросоюза, и 5 из них стали импортерами в 2024 году. Это Сербия, Хорватия, Словения, Северная Македония, а в декабре к ним присоединилась Словакия.

В 2024 году Азербайджан существенно, на 5 процентов, увеличил объемы товарного газа. В 2023 году было добыто 36,4 миллиарда кубометров товарного газа, в 2024 - почти на 2 миллиарда больше. Это прекрасный результат, и в этом смысле надо особо отметить добычу с "Шахдениз", которая еще в 2023 году вышла на проектную мощность, а в 2024 году увеличились. В минувшем году на месторождении "Шахдениз" был достигнут пиковый уровень добычи газа. В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 80,7 миллиона кубометров в сутки, или около 29,5 миллиарда кубометров в год.

Добавим к этим позитивным результатам и месторождение "Абшерон", где планировалось добывать 1,4 миллиарда кубометров газа, но, судя по показателям 11 месяцев, этот объем приблизился к 1,5 миллиардам.

Нужно сказать также о хороших темпах добычи на месторождении "Умид". По итогам 2023 года было добыто чуть более 2 миллиардов кубометров, а в 2024 году мы вышли на уровень 2,4 миллиарда кубометров газа. Это 20-процентный рост, что является отличным результатом. В конце октября на месторождении "Умид" было впервые добыт 10-миллиардный кубометр газа. Напомню, что месторождение эксплуатируется с 19 сентября 2012 года.

В 2024 году Азербайджан принял решение диверсифицировать маршруты поставок газа в Европу. В начале июня в рамках Бакинской энергетической недели состоялось подписание пяти соглашений в сфере поставок и транзита природного газа между SOCAR и турецкой компанией BOTAS.

Эти соглашения очень важны с точки зрения сохранения и увеличения объемов экспорта азербайджанского газа. проблема в том, что Европа старается избегать долгосрочных контрактов на поставку азербайджанского газа, а также не высказывает желания взять на себя часть финансирование. Вся тяжесть ложится на Азербайджан и на акционеров трубопроводных проектов. В такой ситуации Баку решил своими силами увеличить примерно на 20 процентов пропускную способность Южного газового коридора. А если потребности Европы возрастут, остальные объемы будут транспортироваться посредством трубопровода Турция-Болгария и далее по интерконнекторам. Азербайджан, как всегда, нашел выход из безвыходного положения. Эти меры сохранят коммерческую рентабельность проекта, позволят к 2027 году в два раза (по сравнению с 2021 годом) увеличить объемы продаж в Европу и довести до 16 миллиардов кубометров. Для достижения этих целей Азербайджан увеличил ресурсную базу. Это, в основном, два месторождения. Во-первых, это природный газ с Азери-Чираг-Гюнешли, добыча которого начнется в начале 2026 года. До сих пор здесь добывался только попутный газ. Во-вторых, будут увеличены объемы добычи на месторождении "Умид" до 3 миллиардов кубометров. Это вполне реально, исходя из нынешних показателей.

Еще одним путем увеличения экспортных объемов стает сокращение потребления природного газа на внутреннем рынке. За счет чего? Потребности населения и промышленности растут, однако главным потребителем газа в нашей стране является энергетика. В 2023 году доля природного газа в производстве электроэнергии тепловыми электростанциями составляла 90 процентов. За 11 месяцев 2024 года этот показатель был снижен до 86 процентов. Это стало возможным в связи с запуском Гарадагской солнечной электростанции и продвижения по пути развития ВИЭ в целом. Думаю, показатель внутреннего потребления будет падать и дальше, потому что Азербайджаном заключены контракты на создание мощностей зеленой энергии с такими ведущими компаниями мира, как ACWA Power, Masdar, Nobel Energy, Elecnor, ВР. В 2025-2026 годах объемы производства зеленой энергии увеличатся до 2000 МВт, то есть до 2 ГВт. В результате к 2027 году удастся высвободить 1 миллиард кубометров газа.

Таким образом, зеленая энергетика позволит нам увеличить экспорт газа своим европейским партнерам.

Лейла Таривердиева