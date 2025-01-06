Новый вид мошенничества в WhatsApp

Пользователи WhatsApp все чаще становятся жертвами мошенников, которые взламывают их аккаунты с целью вымогательства денег у знакомых и родственников владельцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперты в сфере IT подчеркивают, что большая часть атак осуществляется через сообщения, отправленные с иностранных номеров.

Специалисты настоятельно рекомендуют придерживаться правил безопасности при использовании WhatsApp. Особое внимание уделяется опасности установки стороннего приложения WhatsApp+, которое значительно упрощает доступ киберпреступников к учетным записям пользователей.

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