https://news.day.az/hitech/1720748.html Новый вид мошенничества в WhatsApp - как уберечься? - ВИДЕО Пользователи WhatsApp все чаще становятся жертвами мошенников, которые взламывают их аккаунты с целью вымогательства денег у знакомых и родственников владельцев. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперты в сфере IT подчеркивают, что большая часть атак осуществляется через сообщения, отправленные с иностранных номеров.
Новый вид мошенничества в WhatsApp - как уберечься? - ВИДЕО
Пользователи WhatsApp все чаще становятся жертвами мошенников, которые взламывают их аккаунты с целью вымогательства денег у знакомых и родственников владельцев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперты в сфере IT подчеркивают, что большая часть атак осуществляется через сообщения, отправленные с иностранных номеров.
Специалисты настоятельно рекомендуют придерживаться правил безопасности при использовании WhatsApp. Особое внимание уделяется опасности установки стороннего приложения WhatsApp+, которое значительно упрощает доступ киберпреступников к учетным записям пользователей.
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