Армения лишилась сухопутного маршрута с Россией

Крестовый перевал в Грузии, на пути к КПП "Верхний Ларс" (на границе с Россией), закрыт для грузовиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщил армянским СМИ таможенный атташе при посольстве Армении в России Ваан Акопян.

По его словам, на участке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс - снегопад.

Между тем для легковых машин дорога остается открытой.

Напомним, Военно-Грузинская дорога - единственный действующий сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).

