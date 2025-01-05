https://news.day.az/world/1720717.html Армения лишилась сухопутного маршрута с Россией Крестовый перевал в Грузии, на пути к КПП "Верхний Ларс" (на границе с Россией), закрыт для грузовиков. Как передает Day.Az, об этом сообщил армянским СМИ таможенный атташе при посольстве Армении в России Ваан Акопян. По его словам, на участке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс - снегопад.
Напомним, Военно-Грузинская дорога - единственный действующий сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).
Армения лишилась сухопутного маршрута с Россией
Крестовый перевал в Грузии, на пути к КПП "Верхний Ларс" (на границе с Россией), закрыт для грузовиков.
Как передает Day.Az, об этом сообщил армянским СМИ таможенный атташе при посольстве Армении в России Ваан Акопян.
По его словам, на участке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс - снегопад.
Между тем для легковых машин дорога остается открытой.
Напомним, Военно-Грузинская дорога - единственный действующий сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).
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