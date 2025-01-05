Гумпомощь из Азербайджана достигла турецко-сирийской границы

Десять фур с 200 тоннами гуманитарной помощи, направленных в Сирию по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, достигли турецко-сирийской границы.

Как сообщает Day.Az, конвой, прибывший в Турцию через КПП "Сарп" в провинции Артвин, затем направился в приграничную с Сирией южную провинцию Килис. После таможенных процедур на КПП "Чобанбей" он проследует в Сирию.

Гуманитарный груз из Азербайджана будет разгружен на складах Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции на сирийской территории и распределен среди нуждающихся семей по линии AFAD. Помощь получат в первую очередь жители провинции Идлиб, а также население сирийских районов, зачищенных от террористов в рамках операций ВС Турции "Щит Евфрата", "Источник мира" и "Оливковая ветвь".

Наряду с продовольственными товарами из Азербайджана в Сирию отправлена детская одежда и другие необходимые принадлежности.

Съемочная группа турецкого телеканала HaberGlobal, находящаяся на сирийской территории, ожидает прибытия грузовиков из Азербайджана в Сирию у склада AFAD, расположенного примерно в километре от границы с Турцией.