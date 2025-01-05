Вниманию водителей!

На пересечении проспектов Зии Буньядова и Азадлыг в Наримановском районе Баку проводятся ремонтные работы.

Как сообщает Центр интеллектуального управления транспортом, в связи с этим в направлении станции метро "Кёроглу" наблюдаются затруднения в движении транспорта, передает Day.Az.