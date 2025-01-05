https://news.day.az/society/1720665.html Вниманию водителей! - на этой дороге затруднено движение транспорта - ФОТО На пересечении проспектов Зии Буньядова и Азадлыг в Наримановском районе Баку проводятся ремонтные работы. Как сообщает Центр интеллектуального управления транспортом, в связи с этим в направлении станции метро "Кёроглу" наблюдаются затруднения в движении транспорта, передает Day.Az.
Вниманию водителей! - на этой дороге затруднено движение транспорта - ФОТО
На пересечении проспектов Зии Буньядова и Азадлыг в Наримановском районе Баку проводятся ремонтные работы.
Как сообщает Центр интеллектуального управления транспортом, в связи с этим в направлении станции метро "Кёроглу" наблюдаются затруднения в движении транспорта, передает Day.Az.
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