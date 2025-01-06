ЦБ Азербайджана ввел контрциклический буфер капитала

Центральный банк Азербайджана вводит дополнительный контрциклический буфер капитала.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЦБА, применение этой нормы начнется с первого марта 2025 года.

Совет директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принял решение о введении дополнительного контрциклического буфера капитала в размере 0,5% для совокупного и первого уровня капитала банков страны. Это решение вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Решение о введении контрциклического буфера было принято в соответствии с Правилами расчета банковского капитала и его адекватности. Основой для этого шага стал показатель кредитного "gap" (разница между отношением кредитного портфеля к ВВП и его долгосрочным трендом), который превысил порог в 2%. Также динамика роста кредитования, высокая прибыльность банков и сильные финансовые показатели сектора стали дополнительными факторами для активации буфера.

По данным на конец ноября 2024 года, прирост кредитного портфеля составил 19,6%, что почти в два раза превышает рост номинального ВВП в нефте- и газонасельных секторах страны. В 19 из 22 действующих банков был зафиксирован рост кредитного портфеля, причем в 14 из них прирост превысил рост номинального ВВП.

Контрциклический буфер активируется, если кредитный "gap" превышает 2%. Согласно последним расчетам, этот показатель составляет 2,9%, что подтверждает необходимость введения буфера.

Финансовые результаты банковского сектора также способствовали решению: по итогам 11 месяцев 2024 года банки получили 966 миллионов манатов чистой прибыли, а рентабельность капитала (ROE) составила 18,4%. Совокупный капитал сектора превысил 6 миллиардов манатов, при этом показатель адекватности совокупного капитала достиг 17,5%. В то же время банки выплатили дивиденды в размере 456 миллионов манатов в 2023 году и 610 миллионов манатов в 2024 году.

Введение контрциклического буфера, согласно рекомендациям Базельского комитета, направлено на повышение устойчивости банковского сектора и поддержку финансовой стабильности. Ожидается, что это решение укрепит способность сектора противостоять возможным экономическим шокам и обеспечит стабильность кредитной деятельности.

После введения буфера объем потенциальных активов, взвешенных по риску, в банковском секторе будет составлять около 18,7 миллиарда манатов, что сохраняет значительный потенциал для дальнейшего расширения кредитного портфеля.

Отсрочка введения буфера на два месяца позволит банкам учесть новые требования при стратегическом планировании, бюджетировании и в дивидендной политике.