Apple начала самовольно сканировать пользовательские фото

Компания Apple внедрила в iOS 18.1 и macOS 15.1 функцию Enhanced Visual Search, которая без явного согласия пользователей сканирует локальные фотографии на предмет достопримечательностей. Функция включена по умолчанию, но ее можно отключить в настройках.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Register.

По заявлению Apple, Enhanced Visual Search локально сравнивает изображения с глобальным индексом достопримечательностей, хранящимся на серверах компании. Для защиты конфиденциальности используется гомоморфное шифрование, дифференциальная конфиденциальность и ретранслятор Cloudflare, скрывающий IP-адрес пользователя. Apple утверждает, что не получает доступа к содержанию фотографий.

Механизм работы следующий: локальная модель машинного обучения определяет на фотографии потенциальные достопримечательности, создает их зашифрованное представление и отправляет на сервер Apple для сопоставления с базой данных. Сервер возвращает результат в зашифрованном виде, который расшифровывается только на устройстве пользователя.

Эксперты подтверждают, что при корректной работе системы Apple не получает доступ к исходным данным фотографий. Однако, вопрос о потенциальных уязвимостях и побочных каналах утечки информации остается открытым. Apple заявляет, что применяемые методы шифрования и дифференциальной конфиденциальности гарантируют защиту пользовательских данных.