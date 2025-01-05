https://news.day.az/officialchronicle/1720648.html Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана по случаю Рождества Президент Ильхам Алиев поздравил всю христианскую общину Азербайджана по случаю святого Рождества. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана по случаю Рождества
Президент Ильхам Алиев поздравил всю христианскую общину Азербайджана по случаю святого Рождества.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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