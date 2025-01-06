https://news.day.az/politics/1720824.html За последние дни подразделения ВС Армении несколько раз обстреливали позиции армии Азербайджана За последние дни подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреливали позиции армии Азербайджана и все эти случаи были соответственно зарегистрированы. Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.
За последние дни подразделения ВС Армении несколько раз обстреливали позиции армии Азербайджана
За последние дни подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреливали позиции армии Азербайджана и все эти случаи были соответственно зарегистрированы.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.
Отметим, что 5 января с 22:00 до 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Дыгском и Ханазахском направлениях Горусского района, вели периодический обстрел из стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана в направлениях населенных пунктов Забух и Джагазур Лачинского района.
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